Кончается лето всё ярче костры листопада берёзы и клёны осенью покрасились в жёлтый цвет а листья осинок разрумянила Выпишите слова с непроверяемыми гласными в корне
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Кончается лето всё ярче костры листопада берёзы и клёны осенью покрасились в жёлтый цвет а листья осинок разрумянила Выпишите слова с непроверяемыми гласными в корне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Костры берёзы наверное да
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