Кончается лето всё ярче костры листопада берёзы и клёны осенью покрасились в жёлтый цвет а листья осинок разрумянила Выпишите слова с непроверяемыми гласными в корне

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Кончается лето всё ярче костры листопада берёзы и клёны осенью покрасились в жёлтый цвет а листья осинок разрумянила Выпишите слова с непроверяемыми гласными в корне

Автор: Гость