Конфета стоит а р.., а пряник стоит м р. Сколько стоят 7 конфет? 5пряников? 6конфет и 2пряника? Х конфет и у пряников?

Математика

Конфета стоит а р.., а пряник стоит м р. Сколько стоят 7 конфет? 5пряников? 6конфет и 2пряника? Х конфет и у пряников?

Автор: Гость