Конфета стоит а р.., а пряник стоит м р. Сколько стоят 7 конфет? 5пряников? 6конфет и 2пряника? Х конфет и у пряников?
Математика
Конфета стоит а р.., а пряник стоит м р. Сколько стоят 7 конфет? 5пряников? 6конфет и 2пряника? Х конфет и у пряников?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Класом .театор . спектаколь. повесьть сказки. белеты . театральной . кассе . спектак??е. учавствовать . болконе . яруса. сцене. тиатра. ВЫДЕЛ...
Русский язык
Русский язык
Английский язык