Концерт состоит из пяти номеров. Сколько имеет вариантов программы этого концерт???

Математика
Концерт состоит из пяти номеров. Сколько имеет вариантов программы этого концерт???
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Автор: Гость
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Гость:
Наверно пять вариантов и имеет
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