Концерт состоит из пяти номеров. Сколько имеет вариантов программы этого концерт???
Математика
Концерт состоит из пяти номеров. Сколько имеет вариантов программы этого концерт???
Ответ(ы):
Гость:
Наверно пять вариантов и имеет
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