Слово "Русский" пишется с маленькой или большой буквы? Пример : Я сделал "русский".
Русский язык
Слово "Русский" пишется с маленькой или большой буквы? Пример : Я сделал "русский".
Ответ(ы):
Гость:
С маленькой.....................................................................
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Математика