Складіть два речення зі словом учительська,так щоб у перщому реченні воно було пр??кметником,а у другому іменником

Українська мова

Складіть два речення зі словом учительська,так щоб у перщому реченні воно було пр??кметником,а у другому іменником

Автор: Гость