Складіть два речення зі словом учительська,так щоб у перщому реченні воно було пр??кметником,а у другому іменником
Українська мова
Складіть два речення зі словом учительська,так щоб у перщому реченні воно було пр??кметником,а у другому іменником
Ответ(ы):
Гость:
Ми зайшли до учительської.у нас гарна учительська
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