Реши уравненние 98756+х:6=101696
Математика
Реши уравненние 98756+х:6=101696
Ответ(ы):
Гость:
98756+х:6=101696 x:6 = 101696 - 98756 x:6 = 2940 x = 2940 * 6 x = 17640
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