По словам Адама Олеария, этим транспортом пользовались Московские архиереи в сам??х торжественных случаях. Каким?

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По словам Адама Олеария, этим транспортом пользовались Московские архиереи в сам??х торжественных случаях. Каким?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По словам Адама Олеария,немецкого географа и путешественника,московские архиереи и патриархи,и зимой и летом ездили в САНЯХ или специальных возках. В частности Олеарий упоминает о визите Патриарха Иерусалимского,который ,в разгар лета,24 июня, проехал по Москве в богато украшенных санях.
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