Спосіб творення слова надмірний
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Спосіб творення слова надмірний
Ответ(ы):
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Префіксно-суфіксний над - префікс мір- корінь н - суфікс ий - закінчення
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