Какие отросли хозяйства специализируется на базе собственного сырья
География
Какие отросли хозяйства специализируется на базе собственного сырья
Ответ(ы):
Гость:
Попробую предположить: растениеводство, деревообрабатывающая, животноводство, рыбное хозяйство.
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