(6 1/8-1,75):(9-2,2*(5 6/11-3,5))*1 2/7=
Математика
(6 1/8-1,75):(9-2,2*(5 6/11-3,5))*1 2/7=
Ответ(ы):
Гость:
(6 1/8-1,75):(9-2,2*(5 6/11-3,5))*1 2/7=1 1/4 1)6 1/8-1,75=6 1/8-1 75/100=6 1/8-1 3/4=49/8-7/4=49/8-14/8=35/8 2)5 6/11-3,5=61/11-35/10=61/11-7/2=122/22-77/22=45/22 3)45/22*2,2=45/22*22/10=9/2=4,5 4)9-4,5=4,5 5)35/8:4,5=35/8:45/10=35/8:9/2=35/8*2/9=35/36 6)35/36*1 2/7=35/36*9/7=5/4=1 1/4
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