Найди неверное утверждение: 1) Скорость выражается расстоянием, пройденным за ед??ницу времени. 2) Скорость выражается единицей расстояния пройдённого за какой-то период времени. 3) Скорость измеряется в км/ч.
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Найди неверное утверждение: 1) Скорость выражается расстоянием, пройденным за ед??ницу времени. 2) Скорость выражается единицей расстояния пройдённого за какой-то период времени. 3) Скорость измеряется в км/ч.
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: 1) Вроде так!))
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