Решите уравнение (3 12/17 + y) - 8 9/17 4 10/17
Математика
Решите уравнение (3 12/17 + y) - 8 9/17 4 10/17
Ответ(ы):
Гость:
(3 12/17 + у) - 8 9/17 = 4 10/17 3 12/17 + у = 4 10/17 + 8 9/17 3 12/17 + у = 12 19/17 у = 12 19/17 - 3 12/17 у = 9 7/17 ---------------------------------- Проверка: (3 12/17 + 9 7/17) - 8 9/17 = 4 10/17 12 19/17 - 8 9/17 = 4 10/17 4 10/17 = 4 10/17
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