Сказка о полярной звезде и малой медведице

Гость: Гость:

Когда то давным давно были боги Зевс и его жена у них родился сын (имена не помню) но Зевса не любила одна женщина и превратила жену Зевса в медведя когда сын вырос он пошел на охоту взял с собой лук и увидел медведя это была его мать он её чуть не убил Зевс это увидел и успел остановить сына и что бы больше такого не повторилось Зевс отнес свою жену на небо далеко далеко где её не кто не найдет к тому времени старуха превратила сына Зевса в медвежонка и Зевс отнес его к его матери и так это стали звезды большая и малая медведица. Я думаю правильно удачи)