Помогите!! 5в-4в=789 Сколько будет в? 9и-18-13=50 Сколько будет и? 5 класс, спасибо:)
Математика
Помогите!! 5в-4в=789 Сколько будет в? 9и-18-13=50 Сколько будет и? 5 класс, спасибо:)
Ответ(ы):
Гость:
Тут надо умножить, 789×5,789×4=(точто получится 5-4)=789
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