Помогите!! 5в-4в=789 Сколько будет в? 9и-18-13=50 Сколько будет и? 5 класс, спасибо:)

Математика

Помогите!! 5в-4в=789 Сколько будет в? 9и-18-13=50 Сколько будет и? 5 класс, спасибо:)

Автор: Гость