Запиши,змінюючи іменники,що в дужках.На питання яких відмінків вони відповідають?1) Це книжка мого(брат). 2)Микола приготував подарунок (дідусь).3)Олег поспішав на зустріч з (Андрей). 4) Ми приїхали в гості до (дядько) Сергія. ...
Українська мова
Запиши,змінюючи іменники,що в дужках.На питання яких відмінків вони відповідають?1) Це книжка мого(брат). 2)Микола приготував подарунок (дідусь).3)Олег поспішав на зустріч з (Андрей). 4) Ми приїхали в гості до (дядько) Сергія. 5) У (гай) пісень немає.
Ответ(ы):
Гость:
1) брата 2) дідусеві = дідусю 3) Андрієм 4) до дядька 5) у гаю = у гаї
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