Запиши,змінюючи іменники,що в дужках.На питання яких відмінків вони відповідають?1) Це книжка мого(брат). 2)Микола приготував подарунок (дідусь).3)Олег поспішав на зустріч з (Андрей). 4) Ми приїхали в гості до (дядько) Сергія. ...

Українська мова

Запиши,змінюючи іменники,що в дужках.На питання яких відмінків вони відповідають?1) Це книжка мого(брат). 2)Микола приготував подарунок (дідусь).3)Олег поспішав на зустріч з (Андрей). 4) Ми приїхали в гості до (дядько) Сергія. 5) У (гай) пісень немає.

Автор: Гость