Тракторист не до сна за околицей весна вывел трактор на раздолье плугом острым па??ет поле найди в тексте слово родственное словарному слову выпиши его в начальной форме покажи как оно образованл

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Тракторист не до сна за околицей весна вывел трактор на раздолье плугом острым па??ет поле найди в тексте слово родственное словарному слову выпиши его в начальной форме покажи как оно образованл

Автор: Гость