Как повлияло на природу северо-запада древнее оледенение?
География
Как повлияло на природу северо-запада древнее оледенение?
Ответ(ы):
Гость:
При оледенении - теплолюбивые растения исчезали животные - уходили на юг. Подо льдом была англия, весь сканд. полуостров и до верховий Волги и Днепра. По радиоуглеродному (по С14) методу последнее великое оледенение было, в интервале примерно 8-25 тыс лет назад (верхняя граница - точнее) . Цикличность таких оледенений - примерно 40 тысяч лет
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