Сочинение на тему "Гарри Поттер" нужно написать какой он, какие подвиги совершал и почему полюбился читателям! 25 баллов.
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Сочинение на тему "Гарри Поттер" нужно написать какой он, какие подвиги совершал и почему полюбился читателям! 25 баллов.
Ответ(ы):
Гость:
Гарри Поттер очень храбрый человек, который боролся со злом. Сам он, мальчик, которому очень не повезло в детстве. Он потерял родителей, поэтому все свои 11 лет жил в чулане под лестницей со своими "родственниками". Лично мне он, полюбился за отвагу, которую проявлял перед лицом опасности. Полюбился за дружбу, которую он сохранял на протяжении 7 лет. За то, что он никогда не унывал, а заканчивал дело до конца. Гарри Поттер, хороший пример для подражания.
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