Выберите правильный вариант: You hair ... very dirty; you must wash ... A) are / it B) are / them C) aren't / them D) isn't / it E) is / it
Английский язык
Выберите правильный вариант: You hair ... very dirty; you must wash ... A) are / it B) are / them C) aren't / them D) isn't / it E) is / it
Ответ(ы):
Гость:
Вариант E)is it Вроде бы это
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