Маша на 4 года старше Ирины.Через год им вместе будет 20 лет.Сколько лет Маше и Ирине сейчас? Плиз напишите решение
Математика
Маша на 4 года старше Ирины.Через год им вместе будет 20 лет.Сколько лет Маше и Ирине сейчас? Плиз напишите решение
Ответ(ы):
Гость:
20-4=16 16:2=8маша 8+4=12 ира 12+8=20лет
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Маша на 4 года старше Ирины.Через год им вместе будет 20 лет.Сколько лет Маше и Ирине сейчас? Плиз напишите решение
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Маша на 4 года старше Ирины.Через год им вместе будет 20 лет.Сколько лет Маше и Ирине сейчас? Плиз напишите решение
Математика