Маша на 4 года старше Ирины.Через год им вместе будет 20 лет.Сколько лет Маше и Ирине сейчас? Плиз напишите решение

Математика

Маша на 4 года старше Ирины.Через год им вместе будет 20 лет.Сколько лет Маше и Ирине сейчас? Плиз напишите решение

Автор: Гость