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Словотвврний аналіз слова киянка
Українська мова
Словотвврний аналіз слова киянка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ки- корінь янк - суфікс а - закінчення киянк - основа
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