Надо написать стихотворение для папы на 23 февраля про то что он у нас в семье командир)))

Гость: Гость:

Мы всегда, с мамой переживали, когда кончались у тебя патроны, В войну мы слышали лишь вой и стоны. Мы с мамой ждали, сочувствовали Что ты придешь всегда мы чувствовали. Мы ждали, когда ж война пройдет? Когда в наш мир добро взайдет. Когда фашистов он сразил, Всех всех не наших победил. Отец отправился домой Весь раненый, но все ж живой Папа- сражался за свою семью Сражался он за Родину свою И всех он победил.