Какие существенны признаки у лягушки?

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По форме тела лягушка резко отличается от любой рыбы. Разница связана здесь с коренным различием в способе передвижения. Для рыбы главным органом передвижения служит её мускулистый хвост, а конечности — парные плавники — играют при этом только вспомогательную роль. Напротив, у лягушки в явной связи с её выходом на сушу мы видим конечности уже в форме передних и задних ног, имеющих в основном то же строение, что и у других наземных позвоночных, и снабжённых пальцами; конечности служат для лягушки единственным органом передвижения. Другой внешней особенностью лягушки оказывается её голая кожа — признак, очень редкий для рыб, но характерный для земноводных, которых в старину, в отличие от пресмыкающихся, называли голыми гадами. Кожа амфибий служит не только покровом тела, но и вспомогательным органом дыхания. Далее, снаружи мы находим у лягушки одну (а не две, как у рыб) пару ноздрей: другая пара переместилась в ротовую полость, и через неё установился новый дыхательный путь, связанный с появлением лёгких и обеспечивающий возможность существования в наземной среде. По бокам головы — барабанные перепонки, означающие появление среднего уха; внутреннее ухо, не теряя значения органа равновесия, стало настоящим органом слуха. В скелете главнейшие изменения, по сравнению с рыбами, мы находим в строении конечностей, состоящих соответственно из плечевого и тазового поясов, костей плеча и бедра, предплечья и голени, кисти и стопы. Имеется крестец, на котором тазовые кости получили прочное сочленение с позвоночником (рис. 102, 103). Особенности в строении внутренних органов связаны с переходом к дыханию атмосферным воздухом: у лягушки есть лёгкие в виде пары тонкостенных пузырей и двойной круг кровообращения с трёхкамерным сердцем (у рыб один круг кровообращения, сердце двухкамерное, и через него протекает только венозная кровь).