У Алёши осталось 28 тетрадей в клетку и 20 тетрадей в линейку. Сколько тетрадей оста??ось у Алёши ? помогите составить краткую запись задачи
Математика
У Алёши осталось 28 тетрадей в клетку и 20 тетрадей в линейку. Сколько тетрадей оста??ось у Алёши ? помогите составить краткую запись задачи
Ответ(ы):
Гость:
В клетку 28т В линейку 20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите! Два трактора вспахали поле за 6 часов работая по отдельности первый трактор вспахал это поле за 15 часов За сколько времени вспахал в п...
Русский язык
Математика