У Алёши осталось 28 тетрадей в клетку и 20 тетрадей в линейку. Сколько тетрадей оста??ось у Алёши ? помогите составить краткую запись задачи

Математика
У Алёши осталось 28 тетрадей в клетку и 20 тетрадей в линейку. Сколько тетрадей оста??ось у Алёши ? помогите составить краткую запись задачи
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Гость:
В клетку 28т В линейку 20
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