У Алёши осталось 28 тетрадей в клетку и 20 тетрадей в линейку. Сколько тетрадей оста??ось у Алёши ? помогите составить краткую запись задачи

Математика

У Алёши осталось 28 тетрадей в клетку и 20 тетрадей в линейку. Сколько тетрадей оста??ось у Алёши ? помогите составить краткую запись задачи

Автор: Гость