Помогите Разбейте круг на 3 сектора измерьте угол каждого сектора и запишите резу??ьтат Пожалуйста начертите и отправьте фотографию. Буду очень благодарна)

Математика

Помогите Разбейте круг на 3 сектора измерьте угол каждого сектора и запишите резу??ьтат Пожалуйста начертите и отправьте фотографию. Буду очень благодарна)

Автор: Гость