Помогите Разбейте круг на 3 сектора измерьте угол каждого сектора и запишите резу??ьтат Пожалуйста начертите и отправьте фотографию. Буду очень благодарна)

Математика
Помогите Разбейте круг на 3 сектора измерьте угол каждого сектора и запишите резу??ьтат Пожалуйста начертите и отправьте фотографию. Буду очень благодарна)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сектор часть круга между двумя радиусами.
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