Номер 26 Срочно!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Номер 26 Срочно!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
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Зимней-зима суффикс н Утреннем-утро суффикс н Серебряном-серебро суффикс н Светлеет-свет суффикс л Яснеет- ясно суффикс н Белеют-белый суффикс л Зеленеют-зеленый суффикс н Высоко-высокий суффикс к Свежесть-свежий суффикс с
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