Как решить уравнение 1475- x:12= 275
Математика
Как решить уравнение 1475- x:12= 275
Ответ(ы):
Гость:
1475 - х : 12 = 275 х : 12 = 1475 - 275 х : 12 = 1200 х = 1200 * 12 х = 14400 --------------------- Проверка: 1475 - 14400 : 12 = 275 1475 - 1200 = 275 275 = 275
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