Используйте цифры 1 2 3 4 5 можете знаки,скобки ставить но перемещать местами нельза но чтобы получилось ответ 40
Математика
Используйте цифры 1 2 3 4 5 можете знаки,скобки ставить но перемещать местами нельза но чтобы получилось ответ 40
Ответ(ы):
Гость:
(12:3+4)*5=40 1-2*3+45=40 или 1-2+3*4*5=40-это если вы уже используете числа с минусом
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