Построй прямоугольник,у которого периметр 14 см,а длина 5 см ;и периметр 10 см ,а шири??а 2см
Математика
Построй прямоугольник,у которого периметр 14 см,а длина 5 см ;и периметр 10 см ,а шири??а 2см
Ответ(ы):
Гость:
ЛОЛ это ж изи 1) а=5 б=2 2)а=3 б=2
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