Построй прямоугольник,у которого периметр 14 см,а длина 5 см ;и периметр 10 см ,а шири??а 2см

Математика

Построй прямоугольник,у которого периметр 14 см,а длина 5 см ;и периметр 10 см ,а шири??а 2см

Автор: Гость