Запмши велечину в порядку зростання:1 см,7 см,10 см,1 дм,3 дм
Математика
Запмши велечину в порядку зростання:1 см,7 см,10 см,1 дм,3 дм
Ответ(ы):
Гость:
1 см, 7 см, 10 см и 1 дм , 3 дм
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