Почему в любом государстве необходима система суда и управления ? Что ждут от суда и управления наши соотечественники ? _________________________________________.

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Почему в любом государстве необходима система суда и управления ? Что ждут от суда и управления наши соотечественники ? _________________________________________.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Система суда и управления нужно для того что бы не делать ощибок
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