2^2+x+2^2-x=17 решите пожалуйста

Гость: Гость:

Используя свойство степеней запишем так 2^2·2^х+2^2/2^х=17 приведем все к общему знаменателю 4·2^2х+4=17·2^х обозначим 2^х=у 4у^2-17у+4=0 Д=225.=15^2 у1=17+15/8=4 у2=17-15/8=1/4. 2^х=4, 2^х=2^2, х1=2. 2^х=1/4, 2^х=2^(-2), х2=-2. ответ: 2 и -2.