Нужно представить в виде десятичной дроби 6/10, 9/1000.
Математика
Нужно представить в виде десятичной дроби 6/10, 9/1000.
Ответ(ы):
Гость:
6/10 = 0,6 9/1000 = 0,009
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