Take,solve,watch,read,open, catch,play,write, translste найдите втарую форму
Английский язык
Take,solve,watch,read,open, catch,play,write, translste найдите втарую форму
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Taken solve watch catch wrote
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