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{хlt;-1,5 {хgt;-2 помогите умоляю
Математика
{хlt;-1,5 {хgt;-2 помогите умоляю
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Икс больше -2 и меньше -1,5 значит Ответ: (-2;-1,5);
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