Якби скоалось життя рибалки акби він не зустрів рибу у творі Говорюща Риба

Українська література
Якби скоалось життя рибалки акби він не зустрів рибу у творі Говорюща Риба
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ОН бы сам шастал по берегу в полном одиночестве. и у него не было такого друга.
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