Люди помогите... Вопрос по литературе : Повесть Алые паруса . Вопрос : Почему жители Каперны не поют песен? Какие сказки они рассказывают , как это их характеризует?
Литература
Люди помогите... Вопрос по литературе : Повесть Алые паруса . Вопрос : Почему жители Каперны не поют песен? Какие сказки они рассказывают , как это их характеризует?
Ответ(ы):
Гость:
Жители не пели песен и не рассказывали сказок, потому что они не верили в чудо так как Ассоль. Они были грубыми и злыми, не любили помогать и т. д. как то так. Тоже отвечала.
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