Мальчик купил четыре книги без первый 360 руб. без Второй книги 400 без без третий 300 мест четвёртый 290 сколько стоит каждая книга
Математика
Мальчик купил четыре книги без первый 360 руб. без Второй книги 400 без без третий 300 мест четвёртый 290 сколько стоит каждая книга
Ответ(ы):
Гость:
А- цена 1- книги.в-2-ой с-3-ей. д- 4-ой в+с+д=360 а+с+д=400 а+в+д=300 а+в+с=290. сложим все 3(а+в+с+д)=1350. а+в+с+д=450 в+с+д=360, тогда а=90р. а+с+д=400, в=50р. а+в+д=300, с=150р. а+в+с=290, д=160р. ответ: 90р; 50р; 150р; 160р.
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