Этого героя оперы М.Мусоргского " Борис Годунов" нет в тексте одноименной трагедии А.Пушкина а) Царевна Ксения б)Варлаам с) Юродивый д) Иезуит Рангони

История

Этого героя оперы М.Мусоргского " Борис Годунов" нет в тексте одноименной трагедии А.Пушкина а) Царевна Ксения б)Варлаам с) Юродивый д) Иезуит Рангони

Автор: Гость