Этого героя оперы М.Мусоргского " Борис Годунов" нет в тексте одноименной трагедии А.Пушкина а) Царевна Ксения б)Варлаам с) Юродивый д) Иезуит Рангони
История
Этого героя оперы М.Мусоргского " Борис Годунов" нет в тексте одноименной трагедии А.Пушкина а) Царевна Ксения б)Варлаам с) Юродивый д) Иезуит Рангони
Ответ(ы):
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Ответ: Д (иезуит Рангони)
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