Ребята помогите пожайлуста описать мою игрушку собаку в 200 слов.

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Ребята помогите пожайлуста описать мою игрушку собаку в 200 слов.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Красивая,добрая,умная,игривая,лохматая,большая,породистая,фотографичная,толстая,чёрная,преданная,тихая,смелая,морская,шикарная,верная,охотничья,сторожевая,дрессированная,злобная,воющая,дворовая,высокая.
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