Сила, могущества как одним словом помогите спасибо

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Сила, могущества как одним словом помогите спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сила,могущество можно объединить словом-мощь
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