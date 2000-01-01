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Сила, могущества как одним словом помогите спасибо
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Сила, могущества как одним словом помогите спасибо
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Ответ(ы):
Гость:
Сила,могущество можно объединить словом-мощь
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