В одной коробке 1/4 кг конфет, а в другой на 1/5 кг конфетболше. сколько конфет в двух ??оробках .выразите в граммах
Математика
В одной коробке 1/4 кг конфет, а в другой на 1/5 кг конфетболше. сколько конфет в двух ??оробках .выразите в граммах
Ответ(ы):
Гость:
1/4+1/5= 5/20+4/20=9/20 (кг) - во 2 коробке 5/20+9/20=14/20=0.7 (кг) - в двух коробках 0.7 кг= 700 г
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