В одной коробке 1/4 кг конфет, а в другой на 1/5 кг конфетболше. сколько конфет в двух ??оробках .выразите в граммах

Математика

В одной коробке 1/4 кг конфет, а в другой на 1/5 кг конфетболше. сколько конфет в двух ??оробках .выразите в граммах

Автор: Гость