В 20 коробках привезли книги. в каждой коробке 30 книг детской литературы и 20 учебни??ов. сколько всего книг привезли?
Математика
В 20 коробках привезли книги. в каждой коробке 30 книг детской литературы и 20 учебни??ов. сколько всего книг привезли?
Ответ(ы):
Гость:
(30+20)*20=100(к) Ответ:привезли 100 книг.
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