В 20 коробках привезли книги. в каждой коробке 30 книг детской литературы и 20 учебни??ов. сколько всего книг привезли?

Математика

В 20 коробках привезли книги. в каждой коробке 30 книг детской литературы и 20 учебни??ов. сколько всего книг привезли?

Автор: Гость