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Помогите задание 2,9
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Помогите задание 2,9
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3) потому что именно в этом году Владимир крестил Русь,тем самым запретил язычество
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