Решите неравенство f'(x)gt;0, если f(x)=cos4x+2x.

Алгебра
Решите неравенство f'(x)gt;0, если f(x)=cos4x+2x.
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