Определите, можно ли привести дробь к знаменателю 156, и если можно, сделайте это: а) 6/10 б) 11/26
Математика
Определите, можно ли привести дробь к знаменателю 156, и если можно, сделайте это: а) 6/10 б) 11/26
Ответ(ы):
Гость:
А) нельзя б) можно, умножаем дробь на 6 и получаем 66/156
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