Определите, можно ли привести дробь к знаменателю 156, и если можно, сделайте это: а) 6/10 б) 11/26

Математика

Определите, можно ли привести дробь к знаменателю 156, и если можно, сделайте это: а) 6/10 б) 11/26

Автор: Гость