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3-(20/27+14/27) вычислите
Математика
3-(20/27+14/27) вычислите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3-(20/27+14/27)=3-34/27=3-1 7/27=1 20/27
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