Коковы особености строение желудка

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То что его мышечная структура это гладкие мышцы которые позволяют желудку напрягаться очень долго и очень долго расслабляться он уникален тем что растягиваясь он позволяет вместить больше но когда процесс переваривания закончился он расслабляется и принимает маленькие формы что позволяет экономить место и энергию Отделы желудка: входной отдел (кардия) – переход пищевода в желудок и участок желудка, непосредственно прилегающий к этому месту; дно желудка – верхняя часть органа, имеющая вид свода; тело желудка – основная часть органа; выходная часть (привратник желудка) – переход желудка в двенадцатиперстную кишку и участок желудка, непосредственно прилегающий к этому месту. Желудок находится в верху брюшной полости слева. Его дно прилегает к диафрагме. Рядом находятся двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа. Справа – печень и желчный пузырь. Стенка желудка состоит из трех слоев: Слизистая оболочка. Является очень тонкой, так как состоит всего из одного слоя клеток. Они вырабатывают желудочные ферменты и соляную кислоту. Мышцы. За счет мышечной ткани желудок может сокращаться, перемешивать и проталкивать пищу в кишечник. В месте перехода пищевода в желудок и желудка в двенадцатиперстную кишку находятся два мышечных жома. Верхний не дает попадать содержимому желудка в пищевод, а нижний – содержимому двенадцатиперстной кишки в желудок. Наружная оболочка представляет собой тонкую пленку из соединительной ткани. В норме у взрослого человека натощак желудок имеет объем 500 мл. После принятия пищи он обычно растягивается до объема 1 л. Максимально желудок может растягиваться до 4 л.