Білочки запасалися на зиму горішками.Одна назбирала 237 горіхів, а друга на45 горіхів більше. Скільки всього горіхів зібрали білочки?

Математика
Білочки запасалися на зиму горішками.Одна назбирала 237 горіхів, а друга на45 горіхів більше. Скільки всього горіхів зібрали білочки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 бiлочка - 237 г.                                           всего-?  2 бiлочка - ?, на 45 г. >      Решение: 1)237 - 45=192(г.) - 2 бiлочка 2)237+192= 429(г.) -всего. ответ: 429 горiхiв .
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