Білочки запасалися на зиму горішками.Одна назбирала 237 горіхів, а друга на45 горіхів більше. Скільки всього горіхів зібрали білочки?

Математика

Білочки запасалися на зиму горішками.Одна назбирала 237 горіхів, а друга на45 горіхів більше. Скільки всього горіхів зібрали білочки?

Автор: Гость