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Вычислите рацыональным способом 1,1+1,3+1,7+1,9
Математика
Вычислите рацыональным способом 1,1+1,3+1,7+1,9
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Ответ(ы):
Гость:
(1,1+1,9)+(1,3+1,7)= 3 +3 = 6
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